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İzmir'deki Terör Saldırısı TBMM Genel Kurulunda Kınandı
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İzmir'deki Terör Saldırısı TBMM Genel Kurulunda Kınandı
5 Ocak 2017 Perşembe 19:32
İzmir'deki terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı.
İzmir'deki terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı.
Kaynak:
Dunya.com
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