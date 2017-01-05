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İzmir'deki Terör Saldırısı TBMM Genel Kurulunda Kınandı
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İzmir'deki Terör Saldırısı TBMM Genel Kurulunda Kınandı

İzmir'deki terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı.

İzmir'deki Terör Saldırısı TBMM Genel Kurulunda Kınandı

İzmir'deki terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı.

Kaynak: Dunya.com

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