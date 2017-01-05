Izmir'deki Terör Saldırısı - Izmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'nun Açıklamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'nun açıklamaları İZMİR - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Bayraklı'daki Adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polislerin müdahalesinin daha büyük bir olayı önlediğinin görüldüğünü ifade etti.