Izmir'deki Terör Saldırısı - Izmir Baro Başkanı Özcan Yaralı Avukatlar Hakkında Bilgi Verdi

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralanan avukatların durumlarının iyi olduğunu bildirdi.



Özcan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören avukatları ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduklarını ifade etti.



Saldırıda yaralanan 4 avukatın ikisinin ameliyata alındığı bilgisini veren Özcan, "İkisi ile görüştük durumları gayet iyi, iki meslektaşımız da ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen meslektaşımız ameliyattan çıktı, durumu gayet iyi. En çok ondan korkuyorduk, ameliyat gayet başarılı geçti. Bir meslektaşımız ameliyatta ama hayati tehlikesi yok." dedi.



Özcan, yaralanan avukatların Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mortoğlu olduğunu belirterek tedavileri için hastanenin seferber olduğunu kaydetti.



Aynı hastanede tedavi gören sivil vatandaşların da durumunun iyi olduğunu aktaran Özcan, teröre karşı birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.