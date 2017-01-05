Izmir'deki Terör Saldırısı - Başbakan Yardımcısı Kaynak

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(İzmir'deki terör saldırısı) Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır."



Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(İzmir'deki terör saldırısı) Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir."