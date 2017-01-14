İzmir'deki Terör Saldırısı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir'de yaşanan terör saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Mevlid-i Şerif okutuldu.



Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yapılan terör saldırısında şehit olan trafik polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitlerin aziz ruhu için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.



Düzenlenen programa, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.