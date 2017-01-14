Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir'de yaşanan terör saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yapılan terör saldırısında şehit olan trafik polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitlerin aziz ruhu için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Düzenlenen programa, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.
İzmir'deki Terör Saldırısı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir'de yaşanan terör saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir'de yaşanan terör saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Mevlid-i Şerif okutuldu.
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