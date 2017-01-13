İzmir'deki Terör Saldırısı

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı, lanetlenecek bir saldırı, bu acının üstesinden hepimiz geleceğiz" dedi.



Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, daire başkanları, hakim ve savcılardan oluşan heyet, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı ziyaret etti.



Aşkın'a 5 Ocak Perşembe günü yaşanan ve bir polis memuru ile bir adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısından dolayı taziyelerini ileten heyet, daha sonra Hüseyin Aşkın'a çiçek verdi.



Yargıda Birlik Derneği Başkanı Karakütük, ziyaret sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, acıların ortak olduğunu belirtti.



Karakütük, şunları kaydetti:



"Bu saldırı lanetlenecek bir saldırı, bu acının üstesinden hepimiz geleceğiz. Yargıda Birlik Derneği mensupları, hakim ve savcılar olarak ortak bir irademiz var. Hukuka ve Türk milletine yönelmiş bu tür saldırıların elbette karşısındayız. Hainler, terör örgütü mensupları hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Her şey hukuk çerçevesinde ve kararlı bir şekilde yürüyecektir, bizim irademiz budur. Türk milletinin direnci de her şeyin üstesinden gelecektir. Şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize minnet duygularımızı iletiyoruz."