İzmir'deki Terör Saldırısı

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, İzmir'deki hain terör saldırısıyla hem adliyenin hem de hukukun hedef alındığını belirterek, "Hiç kimse milletimizin dizini yere getiremeyecek, boynunu yere eğemeyecektir" dedi.



Karakütük, beraberinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, daire başkanları, hakim ve savcılardan oluşan heyetle, terör saldırısının meydana geldiği İzmir Adliyesi önüne karanfil bıraktı.



Sekin'in şehit olduğu noktaya dikilen Türk bayrağının etrafında toplanan heyet burada dua etti, ardından Kuran'ı Kerim okundu.



İncelemeler sırasında şehit polis Fethi Sekin'in besleyip büyüttüğü belirtilen Zeytin isimli köpeğin de heyeti takip etmesi dikkati çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Doğru, bir süre Zeytin ile ilgilendi.



Karakütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun ve taziye ziyareti için İzmir'e geldiklerini söyledi.



Acı olayı yaşatanların sonunun hayırlı olmadığını vurgulayan Karakütük, şöyle konuştu:



"Türk milleti her zaman hainlerle baş etmesini bilmiştir. Birtakım üzüntüler bize yaşatılsa da bununla baş edecek gücümüz de irademiz de vardır. İzmir'deki bu hain saldırıyla hem adliye hem de hukukumuz hedef alınmıştır. Hiç kimse milletimizin dizini yere getiremeyecek, boynunu yere eğemeyecektir. Dernek olarak, Türk milletinin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik bu eylemi lanetliyoruz."



Adalat Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet de saldırıda şehit olan polis memuru ve adliye çalışanına Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Heybet, "Milletimize diyoruz ki; asla korkmayacağız ve bu mücadeleyi bırakmayacağız, bu mücadeleyi de biz kazanacağız." şeklinde konuştu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise teröristlerin kendi kanlarında boğulacağını kaydetti.



Üzüntülerini paylaşan herkese teşekkür eden Doğru, "Hiçbir saldırı bizleri adalet yolundan, hukuk yolundan, hak yolundan vatana hizmet yolundan alıkoyamayacaktır." dedi.



Lokma döküldü



Daha sonra İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerine geçen heyet, şehit polis memurunun eşi Rabia, oğlu Burak Tolunay, kızları Dila, Nisa ile Şanlıurfa'da polis olan kardeşi Fikret ve öğretmen kardeşi Vedat Sekin ile bir araya geldi.



Burada, saldırıda şehit olan Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için lokma döküldü.



Şehit eşiyle bir süre sohbet eden Heybet, "Fethi kardeşimiz şehit oldu ama birçok insanımızın hayatını kurtardı. Türk milleti, yargı teşkilatı, hakim ve savcılar olarak onun aziz hatırasını yaşatacağımıza, sizlere, onun mirasına, çocuklarına sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Yargı teşkilatı daima yanınızda olacak." diye konuştu.



Sekin'in oğlu Burak Tolunay'a "Kahraman evladı" diyerek sarılan Heybet, "Üşüyor musun" diye sorduğu Sekin'in oğlu Tolunay'dan "Hayır" cevabını aldı.