İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in ailesini evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.



İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında dikkati ve kahramanlığıyla faciayı önleyen ve teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Fethi Sekin'i memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde toprağa veren ailesi, bugün akşam saatlerinde İzmir'e döndü.



Sekin'in evinin bulunduğu sitenin önüne taziye çadırı kurulurken, büyük boyutta Türk Bayrağı ve Sekin'in portresi asıldı.



Burada İzmir Müftülüğünün görevlendirdiği imam-hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Sekin'in eşi Rabia Sekin, ablası Fethiye Acun, kardeşleri Şanlıurfa'da görevli polis memuru Fikret Sekin ve öğretmen kardeşi Vedat Sekin burada taziyeleri kabul etti.



Vali Ayyıldız başsağlığı diledi



Sekin'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan evine gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da aileye başsağlığı diledi.



Sekin'in evinde bir süre kalan Ayyıldız ve Aşkın, daha sonra aile üyeleriyle birlikte taziye çadırına geçerek Sekin için okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyerek, dua etti.



Sekin'in ismi mahalledeki camiye de verilecek



Osmangazi Mahallesi Muhtarı Lokman Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinden bir kahraman şehit çıkmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Sekin'in ailesinin yaşadığı sitenin isminin daha önce Fethi Sekin Sitesi olarak değiştirildiğini hatırlatan Kıyak, mahallelerinde bulunan bir camiye de şehit Sekin'in adının verilmesi için girişim başlattıklarını bildirdi.



Konuyu Bayraklı Kaymakamlığı ve İl Müftülüğü ile görüştüğünü dile getiren Kıyak, yetkililerin teklife olumlu yaklaştığını önümüzdeki günlerde mahalledeki caminin isminin Şehit Fethi Sekin olarak resmileşeceğini kaydetti.



Öte yandan AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir ve Aliağa ilçesinde işadamları Zeki Ateş ve Özkan Şimşek de şehit Fethi Sekin için lokma hayrı yaparak mevlid okuttu.



Olay



İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak'ta meydana gelen olayda bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında trafik polisi Fethi Sekin, teröristlere müdahalede bulunmuş, iki teröristin fiziki olarak bir süre takip ederek girdiği çatışmada daha fazla can kaybını amaçlayan saldırı planlarını engellemiş ancak kendisi teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.



Olay yerine gelen güvenlik güçlerince iki teröristin de ölü ele geçirildiği saldırıda, Fethi Sekin ile birlikte adliye çalışanı Musa Can da şehit olmuş, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru, 2 sivil vatandaş olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.



Şehit polis memuru Sekin, 7 Ocak'ta memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde 2 ay önce vefat eden annesinin yanında toprağa verilmişti.