İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan iki polisin İzmir'den Ankara'ya transferi Afyonkarahisar 112 Acil Hava ambulansı ile gerçekleştirildi.



Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de yaşanan menfur saldırı sonucunda yaralanan polis memuru Yunus Emre Göktaş ile Ertan Uztimur'un hava ambulansı ile nakillerinin Afyonkarahisar 112 Acil Hava Ambulans Helikopteriyle Ankara'ya transferi yapıldığı bildirildi.



Yaralı polis memurları Yunus Emre Göktaş ile Ertan Uztimur'un tedavilerinin Ankara'da devam edilmesi için 112 Acil Hava Ambulansı Helikopteri İzmir'den havalandı.



İzmir'den ambulans helikopter ile gelen yaralı polisler, Afyonkarahisar 112 Acil Hava Ambulans Helikopterine aktarıldı. Yaralı polisler, Ankara'ya ulaştırılmak üzere Afyonkarahisar AFAD il Müdürlüğü içindeki pistten havalandı.



Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, Afyonkarahisar 112 Başhekimi Dr. Gülsün Doğan transferi ve helikopter değişimini yakından takip etti.