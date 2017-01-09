İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bir güzellik merkezinin, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'e kendi kliniklerinde saç ekimi yapıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili inceleme başlattı.



İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, güzellik merkezinin, sosyal medya hesabından şehit Sekin'e saç ekimi yapıldığına ilişkin yaptığı paylaşımın toplumda rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.



Paylaşımın hasta mahremiyetine aykırı olduğunu dile getiren yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.