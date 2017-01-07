İzmir'deki Terör Saldırısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Şehit Sekin'in Baskil ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Eroğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Murat Zorluoğlu ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile Elazığ merkeze geçti.



Eroğlu ve beraberindekiler Beyzade Efendi Camisi taziye evine giderek, şehidin ailesine taziyelerini iletti.



Bakan Eroğlu ve beraberindekiler şehidin kardeşleri ve oğluyla yakından ilgilendi. Taziye evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



İzmir'deki terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit olmuş, 5 kişi yaralanmış, 2 terörist ölü ele geçirilmişti.