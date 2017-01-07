İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde defnedildi.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Baskil Hükümet Konağı önündeki meydanda düzenlenen törenin ardından cenaze aracına alındı.



Törene katılanların bir kısmı ilçeye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Doğancık köyüne cenaze aracının önünde yürüyerek ulaştı.



"2 tane daha Sekin polis var"



Köy mezarlığında şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının başında polis memuru kardeşi Fikret Sekin, "O arkadaşlarına hendek kazdıranlar, sırtını yaslayanlar haberi alsınlar 2 tane daha Sekin polis var. İki Kürt daha var. Son kurşuna kadar sen rahat ol ağabeyim, 2 Kürt polis daha var." dedi.



Mezarlıkta tabuta sarılan şehidin kızı Zeynep Dila ise, "Ne olur götürmeyin babamı." diyerek gözyaşı döktü.



Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu da şehidin diğer kızı Nisa Nur'u teselli etti.



Annesinin yanına defnedildi



Daha sonra şehit polis memuru Sekin, 2 ay önce vefat eden annesinin yanında toprağa verildi.



Defin işleminin ardından özel harekat polisleri saygı atışı yaptı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehidin eşi Rabia ve kızları Zeynep Dila ile Nisa Nur Sekin'e Türk bayrağı, bazı ayetlerin yer aldığı bir tablo ve şehidin resmini takdim etti.



Bakan Eroğlu, şehidin ailesine hitaben, "O bir kahraman. Allah rahmet eylesin. İnşallah cennette kavuşursunuz. Biz onu göremiyoruz ama babanız şimdi bizi görüyor." diye konuştu.



Cenazeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehidin silah arkadaşları, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.