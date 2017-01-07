İzmir'deki Terör Saldırısı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şube Başkanı Musa Sever, adliye önündeki terör saldırısı sonrası sendikalarına üye 5 adliye çalışanının gözaltına alındığını söyledi.



Sever, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir'deki terör saldırısına tepki gösterdi.



Her türlü şiddet eylemini reddettiklerini vurgulayan Sever, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ölüme karşı yaşamı, barış ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz." dedi.



Saldırıda hayatını kaybedenleri yakınlarına başsağlığı dileyen Sever, "Adliye önündeki terör saldırısı sonrası sendikamıza üye 5 adliye çalışanı gözaltına alındı." diye konuştu.



Bu arada, gözaltında bulunan 18 zanlıdan B.O, N.S, T.Ç, E.D. ve N.A'nın BES üyesi olduğu öğrenildi.