İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi.



İzmir'de düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Elazığ'a ulaştırıldı. Cenaze ile birlikte gelen şehidin ailesi ve yakınları, burada kendilerini bekleyen yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşları tarafından omuzlara alınarak havalimanında bekleyen cenaze nakil aracına taşındı.



Şehidi karşılamaya gelen kalabalık, tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polise uzanan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK" sloganı attı.



Cenazenin nakil aracına konulması esnasında sırtında Türk bayrağı bulunan şehidin kız kardeşi, naaşa dokunarak, "Abim gitti, abim" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yakınları naaşa dokundu ve öptü.



Bu esnada şehidin bir yakını ise "Sen rahat ol ağabey, kaldığın yerden devam, bizler varız. Sonuna kadar, son kurşuna kadar, sen rahat ol." dedi.



Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan şehidin naaşı, uzun bir konvoy eşliğinde Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cenaze, yarın Baskil ilçesinde öğle namazına müteakip Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Doğancık köyü mezarlığında toprağa verilecek.



İzmir'de dün gerçekleştirilen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit olmuş, 5 kişi yaralanmış, 2 terörist ölü ele geçirilmişti.