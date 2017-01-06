İzmir'deki terör saldırısı sonrası teröristlerle çıkan çatışmaya, adliyeye zanlı getiren jandarma uzman çavuş ve bir jandarma astsubayın da katıldığı ortaya çıktı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir jandarma uzman çavuş, şikayetçi sıfatıyla polise verdiği ifadede yaşanan olayı anlattı.



Jandarma asayiş devriye ekibinde görevli olduğunu belirten uzman çavuş, olay günü adliyeye gözaltındaki şüpheli bir kişiyi getirdiklerini, dışarıda bekledikleri sırada patlama meydana geldiğini belirtti.



Bu sırada kullandığı askeri aracın da hasar gördüğünü ve ön camının kırıldığını aktaran uzman çavuş, askeri araca doğru da teröristlerin ateş ettiğini, bunun üzerine kendisine zimmetli MP5 marka silahı alarak hemen aşağıya indiğini vurguladı.



Polisle silahları değişmişler



Uzman çavuş ifadesinde olayı şöyle anlattı:



"Jandarma aracının bana göre sağ arka tarafında bulunan esmer, eldivenli, kahverengiye benzer bir montu olan şahsın ateş ettiğini fark ettim. Ben de ateşle karşılık verdim. Aracın bana göre solunda bulunan şahsı ben göremedim. Fakat olay anında inşaat şantiyesinde bulunan işçiler tarafından 'jandarma şahıs bu tarafta' şeklinde bağırmaları üzerine haberdar oldum. Ben bu şahısların bize doğru hedef gözeterek ateş ettiklerini gördüm ve ben de diğer jandarma aracının arka kısmından ateş eden şahsa doğru ateş etmeye devam ettim. Benim ateş ettiğim sırada trafik polisinin teröristlerin olduğu tarafa doğru ateş ederek koştuğunu gördüm. Teröristi vurup vurmadığını bilmiyorum fakat yanına kadar gidip sonra geri dönüp adliye istikametine dönerken vurulduğunu gördüm.



Bir süre sonra aracımın önünde yatar vaziyette kendi silahıyla ateş eden bir polis memurunun mermisinin bittiğini anladım. Benden silahımı istedi. Ben sağlam korunaklı bir durumda olduğumdan dolayı silahları polis memuru ile değiştim. Çatışma bir süre daha devam etti. Daha sonra çok sayıda polis olay yerine geldi ve silah sesleri bitti. Olay yerinde 2 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiğini öğrendik.



Olayların bitmesinin ardından üzerine zimmetli MP5'i polis bana getirerek teslim etti, ben de onun silahını verdim."