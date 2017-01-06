İzmir'deki Terör Saldırısı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, teröre karşı birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değinerek, "Birliği, beraberliği korumak için herkesin, tüm siyasilerin milleti bir bütün olarak kucaklamasını talep ediyoruz." dedi.



Feyzioğlu, İzmir'deki terör saldırısının ardından Ege Üniversitesindeki yaralıları ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Şehit polis Fethi Sekin ve şehit Musa Can'a Allah'tan rahmet dileyen Feyzioğlu, "Fethi Sekin hakikaten kahraman. Herhalde Türkiye tarihinin en büyük kıyımlarından birini önledi. Makineli tüfeklere, bombalara karşı sadece bir tabancayla üstüne yürüyerek önledi." dedi.



Ege Üniversitesinde tedavi gören 3 yaralının avukat olduğunu anımsatan Feyzioğlu, "Biri gözünden, biri kasığından, biri baldırından yaralı. Hayati tehlikede olan bir avukat meslektaşımız bugün çok daha iyi şükürler olsun. Hem polislerimize hem sağlık personelimize, ilk müdahaleyi yapan ve onları hayata döndürenlere teşekkür ediyoruz. İçeride bir kahraman polisimiz daha vardı yoğun bakımda, yine çatışırken yaralanmış, ona da acil şifa diledik." diye konuştu.



Terörün zengin, fakir, Alevi, Sünni, Türk, Kürt ayırmadığını söyleyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:



"Terör kimlik kağıdı, mal beyanı sormuyor. Terör, Türk milletini bir bütün olarak hedef almış durumdadır. Terörist bunları sormadığına göre biz teröre karşı bir ve beraber olurken, niçin ayrışıyoruz? Demek ki ayrışmadan bu birliği, beraberliği korumak lazım. Tabii birliği, beraberliği korumak için herkesin, tüm siyasilerin milleti bir bütün olarak kucaklamasını talep ediyoruz. Özellikle devleti yönetenlerin, milletin yüzde 100'ünü kucaklamasını ve her cümlelerinde bunun altını daha fazla çizmelerini talep ediyoruz. Çünkü Türkiye küresel bir saldırıyla karşı karşıya, küresel kuklacıların iplerini çektiği terör örgütlerinin tamamının saldırısı altında."



Türk milletinin ancak bir ve beraber olarak bu saldırıları atlatabileceğini kaydeden Feyzioğlu, "Birliğin ve beraberliğin şartı da Türkiye'yi yönetenlerin hepimizi kucaklamasıdır. Yönetmeye talip olanların hepimizi kucaklamasıdır. Teröre karşı hamasetle mücadele olmaz, akılla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Feyzioğlu'nun, yaralıları ziyareti ise basına kapalı gerçekleştirildi.