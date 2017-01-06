İzmir'deki Terör Saldırısı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısında yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.



Bakan Bozdağ, ilk olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bozdağ, hastaneden ayrılırken de bazı hastaların sağlık durumunu sordu ve taleplerini dinledi.



Daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Bakan Bozdağ, İzmir Adliye Sarayında vezne memuru olarak görev yapan ve olay sırasında yaşanan kargaşada merdivenden düşerek yaralanan Sibel Avcu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.



Bozdağ, aynı hastanede tedavi altına alınan Çevik Kuvvet polisi Oğuzhan Batuhan Atik'e "Çok büyük kahramanlık gösterdiniz, büyük faciayı önlediniz. Size minnettarız." dedi.