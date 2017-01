İzmir'deki Terör Saldırısı

Mersin Barosuna bağlı avukatlar İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can için saygı duruşunda bulunarak, terörü lanetledi.



Mersin Barosu Başkanı Ali Er, baroda düzenlediği basın toplantısı öncesi İzmir Adliyesinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için saygı duruşunda bulunuldu.



Baro Başkanı Er, daha sonra yaptığı konuşmada, saldırıda aralarında avukatların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını belirtti.



Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Er, "Yaralılarımıza da Yüce Allah'tan acil şifalar dileriz. Fethi Sekin, bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye, kendi çocuklarını yetim bıraktın. Yurdunu yaşatmak için can verdin. Saklanmadın, kaçmadın. Bu vatan sana minnettardır. Kahramanlığın asla unutulmayacak." dedi.



Hain terör örgütlerinin etnik kökenler, inançlar ve değerler üzerinden milleti bölmeyi, kutuplaştırmayı, böylelikle de devleti yıkmayı ve dış güçlere teslim etmeyi amaçladığını ifade eden Er, şöyle devam etti:



"Art arda gelen terör saldırıları, birlik ve beraberliğimizi bozmayı, devletimizi yıldırmayı hedef almıştır. Terör örgütleri ve Türk devletinin düşmanları bilmelidir ki yüce Türk milleti ve devletimiz hiçbir zaman teröre boyun eğmedi ve eğmeyecektir. Milletimiz bu oyunlara gelmeyecek, hangi siyasi ve dünya görüşünde olursa olsun aziz milletimiz ve devletimiz teröre karşı tek yürektir. Dış güçlerin maşası terör örgütlerine seslenmeye, onları lanetlemeye bıkmadan usanmadan devam edeceğiz.



Bu vatan öyle kolay kazanılmadı. Bu vatanı bölemeyeceksiniz. Milletimizin birliğini bozamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Mersin Barosu olarak diyoruz ki korkmuyoruz, yılmıyoruz, teröre karşı dimdik ayaktayız. Bu mücadelede devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız."



Er, bu hain saldırıyı düzenleyenlerin doğrudan ve dolaylı destekleyenler bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerini de sözlerine ekledi.