İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için Çağlayan'daki İstanbul, Bakırköy ve Anadolu adalet saraylarında anma töreni düzenlendi.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişinde, adaleti simgeleyen Themis heykellerinin bulunduğu alanda toplanan adliyede görevli hakim ve savcılar ile diğer adliye çalışanları, İzmir'de şehit olan polis memuru Sekin ve adliye çalışanı Can için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan ve cumhuriyet başsavcı vekilleri ile adliyede görevli savcı-hakimlerin tamamının katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Öte yandan Bakırköy Adalet Sarayı ve Anadolu Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenlerine de çok sayıda hakim, savcı, adliye personeli ve vatandaş katıldı. Törenlerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bakırköy Adalet Sarayı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti de okundu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu yaptığı konuşmada, 2016 yılının Türkiye için gerçekten çok zor bir yıl olarak tarihe geçtiğini, 15 Temmuz ve devam eden süreçte bütün terör örgütlerinin Türkiye'yi hedef tahtasına koyduklarının anlaşıldığını söyledi.



Geçmişten ders alan toplumların geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğini ifade eden Başsavcı Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye şu anda gerçekten milli seferberlik ve bir savaş halindedir. Bunun topyekun mücadele yolunda bir araya gelmek, bir olmak ve yek vücut olmaktan geçtiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu bilincin ana unsurlarından biri elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun unsurlarından olan aynı zamanda yargıdır. Yargı, en önemli görevlerinden biri cumhuriyet savcısı ile hakim meslektaşlarımız aracılığıyla yürütmektedir. Terör her zaman kötü yüzünü göstermekte, bunun son olmasını dilemekteyiz. Son olarak da maalesef yargı mensuplarını hedef almakta olduğunu göstermektedir. İzmir Adliyesine yapılan saldırıda kahraman bir polis evladı sayesinde büyük bir felaket önlendi. Maalesef yine de bir polis memurumuz şehit olmuş, bir adliye zabıt katibimiz de hayatını kaybetmiş ve şehit düşmüştür. Terör saldırılarında bu zamana kadar şehit düşen bütün arkadaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Bu açıdan yargı camiası ve Türk milletine karşı kastedilen bu olay nedeniyle hepimizin başı sağ olsun. Bu terör hadisesini şiddet ve nefretle kınıyoruz."



Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun da İzmir Adliyesi önünde meydana gelen saldırıda zabıt katibi Musa Can'ın ve hainlerin alçak planlarını hayatı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.



Terörün son bulmasını temenni ettiklerini kaydeden Tosun, şunları söyledi:



"Sözün bittiği yerdeyiz. Ancak bu devlet ve bu millet dimdik ayakta, ilelebet Atatürk'ün deyimiyle baki kalacaktır. Söz bitse de biz milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, tefrikaya düşmeden bu milletin ve bu devletin varlığını devam ettireceğiz. Gün birlik olma günü. İnşallah daha kötü, daha elim saldırılardan Allah bizi korusun. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin istikrarını ve birlik ve beraberliğini bozmayı hedef alan saldırılarda şehit olan kahraman polis ve askerler ile vatandaşlara da rahmet diliyoruz. Atatürk'ün çizdiği yolda inşallah bu memleketi sonuna kadar savunacağız. Yargı olarak da bize düşen bu memleketi, hem hukuki manada hem de ileriye götürmek manasında, hem de terörü bitirmek manasında savunmaktır."