İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısında ölü ele geçirilen teröristlerle bağlantısı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından başlattığı çalışmalar devam ediyor.



Sabah saatlerinde, olayda ölü ele geçirilen teröristle bağlantıları tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Adresleri belirlenen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



Saldırının hemen ardından gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverilmişti.



Bu arada teröristlerin, eşkalleri üzerinden takiplerini önlemek için üst üste kazak ve mont giydikleri öğrenildi.