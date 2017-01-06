İzmir'deki Terör Saldırısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Terörle mücadele konusunda dün hükümete tamamıyla nasıl destek olacağımızı bildirdiysek bugün de yarın da aynı desteği vereceğiz." dedi.



Cankurtaran, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul ve dün kentte gerçekleşen terör eylemini lanetleyerek kınadıklarını söyledi.



İzmir'e ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Cankurtaran, şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, gösterdiği kahramanlıkla büyük bir katliama engel olduğunu ifade etti.



Terör saldırısında şehit olan polis memuruna ve zabıt katibi Musa Can'a Allah'tan rahmet dileyen Cankurtaran, şöyle konuştu:



"Türkiye olarak teröre ve şiddete asla boyun eğmeyeceğiz. Terörle mücadele konusunda dün hükümete tamamıyla nasıl destek olacağımızı bildirdiysek bugün de yarın da aynı desteği vereceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülke nasıl tek yumruk olduysa vatandaşlarımız, siyasi partilerimiz de bugün o birlik için bir amaç ve görev olarak o birlik için uğraşacaklar, teröre yenilmeyeceklerdir. Yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesi veren bu halk şiddete karşı asla boyun eğmeyecektir."



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de şehit polis Sekin'in isminin İzmir'de yaşatılacağını söyledi.



Açıklamasının ardından CHP heyeti patlamanın yaşandığı bölgeye karanfil bıraktı.