İzmir'deki Terör Saldırısı

KAYSERİ/ Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, İzmir'de yaşanan terör saldırısını kınadı.



Kayseri temsilcisinden yapılan açıklamada, İzmir'de gerçekleşen hain saldırıda 1 polisin ve 1 adliye çalışanının şehit olduğu ve 7 vatandaşın da yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralıları da acil şifalar dilendi.



Sivasspor'dan kınama



Sivasspor Yönetim Kurulu adına kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise İzmir'de gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunun derin bir üzüntü ile öğrenildiği aktarıldı.



Terörün lanetlendiği açıklamada, "İnsanlık dışı, alçak terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, büyük milletimize ve İzmir'e başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa dileriz. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.