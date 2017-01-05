İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'de, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terör saldırısının ve çatışmanın yaşandığı alanda yaptıkları çalışmayı tamamladı.



Saldırı ve çatışmanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, terör örgütü üyelerinden ele geçirilen silah, mühimmat ve patlamada kullanılan otomobil ile saldırganlara ait ikinci araçta incelemelerde bulundu.



Patlamanın etkisiyle çevreye dağılan araç parçalarını da toplayan ekipler, yaşanan çatışma sonrasında öldürülen teröristlerin kimliklerinin belirlenmesi için bu kişilerde parmak izi çalışması yaptı. Patlamadan etkilenen çevredeki otomobiller de ekiplerce incelendi.



Sağanak yağış altında sürdürülen çalışmaların ardından belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi. Adliye önünden geçen Manas Bulvarı da tek yönlü olarak trafiğe açıldı.