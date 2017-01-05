İzmir'deki Terör Saldırısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmir'deki terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.



Hotar, AK Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ile terör saldırısında yaralananlara, kaldırıldıkları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyarette bulundu.



Yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Hotar, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Hotar, "Allah'a şükür hepsinin durumları iyi. Allah'ım ailelerine bağışlamış hepsini. Tabii ki 2 şehidimizin olması çok acı ama gerçekten çok büyük bir katliam önlendi, kahraman şehidimizin ve güvenlik güçlerimizin sayesinde. Hepsinin ailesine sabırlar diliyorum." dedi.