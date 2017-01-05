İzmir'deki terör saldırısı sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesinden alındı. Şehit Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın naaşları otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bu arada, şehit polis memuru Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bugün ameliyat edildiği öğrenildi. Oğlunun şehadet haberini alan babanın sağlık durumunun iyi olduğu, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un da kendisini ziyaret ettiği kaydedildi.
Öte yandan, şehit zabıt katibi Musa Can'ın yakınları ve kız kardeşi adliyeye geldi. Görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz" diye seslenen şehidin kız kardeşi, aldığı "Başınız sağ olsun" karşılığı üzerine sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Can'ın naaşı, cumartesi günü İzmir'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Uzundere Mezarlığında toprağa verilecek.
İzmir'deki Terör Saldırısı
İzmir'deki terör saldırısı sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İzmir'deki terör saldırısı sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.