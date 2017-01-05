İzmir'deki Terör Saldırısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin "Terör örgütlerine karşı cesaret ve dirayetle mücadelemizi sürdürecek, terörün ülkemizi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Tüfenkci, yazılı açıklamasında, bugün İzmir Adliyesi önünde menfur bir terör saldırısının daha meydana geldiğini hatırlatarak, saldırıda büyük bir katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın hayatını kaybettiğini belirtti.



Milleti korku ve ümitsizliğe düşürmeye, toplumsal infial yaratmaya odaklı bu alçak eylemlerin hedefine ulaşmaması için milletçe birlik ve beraberlik içinde aklıselim ve metanetle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, "Millet olarak yılmayacak, alışmayacak, korkmayacak ve boyun eğmeyeceğiz. Yüzyıllardır olduğu gibi tüm farklılıklarımızla birlikte, dayanışma içinde yaşayacak, daha güçlü bir Türkiye olacağız. Devletimiz insanlık düşmanı bu hainlerin sonunu getirmekte son derece kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Terör örgütlerini kullanarak Türkiye'yi ve milleti hedef alanların, devleti geriye götürmeye çalışanların emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Terör örgütlerine karşı cesaret ve dirayetle mücadelemizi sürdürecek, terörün ülkemizi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Demokrasi, hukuk ve insanlık mücadelemizi hiçbir terör örgütü durduramayacak, birlik ve kardeşlik ruhuyla terörle mücadelemiz mutlaka başarıyla sonlanacaktır. Herkes iyi bilmelidir ki devletimiz, bu saldırıların üstesinden gelecek iradeye ve güce sahiptir. Bu hain saldırıları gerçekleştirenler ve onların taşeronları, Türkiye'nin terörle mücadeledeki azmini ve kararlılığını hiçbir şekilde zayıflatamayacak. Bu elim saldırıda şehit olan kahraman polis memurumuza ve adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. "