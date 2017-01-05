TÜMÜ
Haberler Search
İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki Terör Saldırısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki terör saldırısını lanetleyerek, "30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

İzmir'deki Terör Saldırısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki terör saldırısını lanetleyerek, "30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı. Albayrak, "Hain teröristlerin İzmir'de gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyorum. Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Berat Albayrak, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Allah (C.C), Feraset, Twitter, Enerji, İzmir
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads