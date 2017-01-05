İzmir'deki Terör Saldırısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Güzel İzmirimiz hem barışın hem huzurun hakim olduğu bir ildi ama maalesef bu cümle ile başlamak zorundayım 'İzmir'de niye bu tür olaylar olmuyor' şeklinde adeta temenni diyebileceğimiz yazılar ve paylaşımlar vardı. Bugün böyle bir elim hadise yaşadık, kahraman şehit polisimiz sayesinde bunun daha büyük olması engellendi." dedi.



Hotar, beraberindeki AK Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Kerem Ali Sürekli ve Mahmut Atilla Kaya ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'yu ziyaret etti.



Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hotar, "Güzel İzmirimiz hem barışın hem huzurun hakim olduğu bir ildi ama maalesef bu cümle ile başlamak zorundayım 'İzmir'de niye bu kür olaylar olmuyor' şeklinde adeta temenni diyebileceğimiz yazılar ve paylaşımlar vardı. Bugün böyle bir elim hadise yaşadık, kahraman şehit polisimiz sayesinde bunun daha büyük olması engellendi." ifadelerini kullandı.



Olayda şehit olan polis ve katibin ailesine başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Hotar, şöyle devam etti:



"Şunu gözden kaçırmayalım, Türkiye üzerine yerli ve yabancıların kurduğu tuzaklar, oynamak istediği oyunlar var. Bunlara gelmememiz lazım. Bunun örneklerini geçmişte gördük, bugün de gördük, inşallah gelecekte görmeyiz ama hazırlıklı olalım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım, bu oyunlara, provokasyonlara gelmeyelim. İzmir halkının her zamanki duyarlılıkla bu oyunlara gelmeyeceğini ve eli kanlı teröristlere gereken dersi vereceğini gördük."



Şehit aileleri ile görüştüklerini, yaralıları da ziyaret edeceklerini belirten Hotar, şehit polis Fethi Sekin'in cenazesinin İzmir'deki törenin ardından memleketinde defnedileceğini ifade etti.



Medyanın, kamuoyu konusunda önemli sorumluluğu olduğuna değinen Hotar, "Biz o duyarlılığı ve sorumluluğu önemli ölçüde görüyoruz. Halkı provoke etmeme, birlik beraberliğe davet etme.. Hepimizin bu geminin içinde olduğunu hatırlatma.. Bu gemiye bir şey olursa hepimize olacağını hatırlatma, altını çizerek hatırlatma sorumluluğu var. Bu dönemde bunu daha fazla hatırlatmalıyız." şeklinde konuştu.



Öte yandan teröristlerce patlatılan bomba yüklü araç, olay yeri inceleme ekiplerince ilk incelemenin ardından detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri çevrede hasar gören otomobillerde de inceleme yaptı.



Patlama nedeniyle adliyenin bazı camlarının kırıldığı görüldü.