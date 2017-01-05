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İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki Terör Saldırısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor.

İzmir'deki Terör Saldırısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor. İzmir'deki şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

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