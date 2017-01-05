İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesine yönelik siber saldırı yapıldığı ve personelin adliyeye çağrıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında asılsız iddiaların yer aldığının görüldüğü belirtildi.



İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısının ardından siber saldırı yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığının vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bahsi geçen haberler, gerçeği yansıtmamakta olup İzmir Adliyesine yönelik herhangi bir siber saldırı gerçekleşmediği gibi bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız personeli adliyeye çağrılmamıştır. Menfur saldırıyla ilgili adli soruşturma tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde yürütülmektedir."