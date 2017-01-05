İzmir'deki Terör Saldırısı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliye binası önünde meydana gelen terör saldırısını büyük bir nefretle kınadığını bildirdi.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önünde bomba yüklü bir aracın teröristlerce patlatılması sonucu, şehitlerin ve yaralıların olduğu haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendiğini belirtti.



İnsanlık dışı saldırıların Türk halkını yıldıramayacağını ifade eden Vali Çelik, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Türk insanının milli birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışan bu hainler bilmelidirler ki yüreği vatan ve millet sevgisi ile çarpan yüce Türk halkı bu tür terör olaylarına gerekli cevabı fazlasıyla verecektir. Bu insanlık dışı terör saldırısını büyük bir nefretle kınarken şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve büyük Türk milletine başsağlığı, hastanelerde tedavi görev yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum."