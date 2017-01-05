İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polisin evinde yas var.



İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, olayı öğrendikten sonra fenalaştı. Rabia Sekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.



Şehidin 3 çocuğunun bu sırada komşularında olduğu belirtildi.



Şehidin Bornova ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelen polis ekipleri, psikolog ve sağlık görevlileri eşliğinde çocuklara acı haberi vererek babalarının kahramanca şehit düştüğünü söyledi.



Şehidin eşi Rabia Sekin de hastanedeki müdahalesinin ardından sağlık ekipleri eşliğinde eve getirildi.



Olayın duyulmasının ardından şehidin yakınları ve komşuları da eve geldi.



Sekin Ailesi'nin oturduğu binaya ve evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.