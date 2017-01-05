İzmir'deki Terör Saldırısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Millet olarak Allah'ın izniyle terörizme boyun da eğmeyeceğiz, diz de çökmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Tanrıkulu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin uzun zamandır çok yönlü terör saldırıları altında olduğunu belirtti.



Terörün kirli ve zalim yüzünü bu defa İzmir'de gösterdiğini bildiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:



"Acımız büyüktür.

Uzun süredir sosyal medyada İzmir'i hedef gösteren hesapların kime hizmet ettiği muhakkak suretle araştırılmalı ve ortaya çıkarılmalıdır. Millet olarak Allah'ın izniyle terörizme boyun da eğmeyeceğiz, diz de çökmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Kaçan terörist ve bunlara yataklık edenler de en kısa zamanda yakalanıp, cezasını bulacaktır. İzmir'in kardeşliğine, sıcaklığına hiçbir terör saldırısı zarar veremeyecektir. Yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar dilerken, bir kez daha güzel İzmirimize geçmiş olsun diyorum."