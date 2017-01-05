İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, terör saldırısında hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.



Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısı sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi.



Şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Ayyıldız, "Olaydan sonra hastanelere kaldırılan yaralılarımızın tedavileri devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yaralımız yoktur. Gerekli soruşturma İzmir Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir." dedi.



Öte yandan saldırının yaşandığı bölgede zarar gören ve aralarında polis araçlarının da olduğu yaklaşık 10 araç incelenmek üzere çekicilerle götürüldü.