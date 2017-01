İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'de 2 kişinin şehit olduğu terör saldırısında şehit polis Fethi Seki'nin motosikleti ve patlatılan araç çekici ile kaldırılırken, şehit zabıt katibi Musa Can'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



İzmir'deki terör saldırısının ardından saldırıda patlatılan araç ve şehit polis Fethi Seki'nin motosikleti çekici ile kaldırıldı. Bu sırada adliyede zabıt katipliği yapan şehit Musa Can'ın yakınları olay yerine gelerek, "Ölen kişi ağabeyimiz mi?" diyerek gözyaşı döktü. Musa Can'ın şehit olduğu bilgisini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin yakınları, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İZMİR