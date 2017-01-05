İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.
İzmir'deki Terör Saldırısı
İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
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