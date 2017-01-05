CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Vali Erol Ayyıldız'ı arayarak bilgi aldı.
Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, terör saldırısı nedeniyle Vali Ayyıldız'ı telefonla aradı.
Saldırıya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
İzmir'deki Terör Saldırısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Vali Erol Ayyıldız'ı arayarak bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Vali Erol Ayyıldız'ı arayarak bilgi aldı.
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