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İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki Terör Saldırısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Vali Erol Ayyıldız'ı arayarak bilgi aldı.

İzmir'deki Terör Saldırısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Vali Erol Ayyıldız'ı arayarak bilgi aldı.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, terör saldırısı nedeniyle Vali Ayyıldız'ı telefonla aradı.

Saldırıya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

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