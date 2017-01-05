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İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki Terör Saldırısı

Trabzonspor Kulübü, İzmir'de yaşanan terör saldırısını lanetledi.

İzmir'deki Terör Saldırısı

Trabzonspor Kulübü, İzmir'de yaşanan terör saldırısını lanetledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyoruz. Milletçe el ele, barış ve huzur içinde yaşamamızı engellemek isteyenlere inat, teröre boyun eğmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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