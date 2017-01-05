Trabzonspor Kulübü, İzmir'de yaşanan terör saldırısını lanetledi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyoruz. Milletçe el ele, barış ve huzur içinde yaşamamızı engellemek isteyenlere inat, teröre boyun eğmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
İzmir'deki Terör Saldırısı
Trabzonspor Kulübü, İzmir'de yaşanan terör saldırısını lanetledi.
Trabzonspor Kulübü, İzmir'de yaşanan terör saldırısını lanetledi.
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