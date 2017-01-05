İzmir'deki Terör Saldırısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliye binası önünde düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle nefretle kınadıklarını belirterek, bu saldırıların, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını vurguladı.



Vatandaşlara birlik çağrısında bulunan Olpak, şunları kaydetti:



"Sabrımızın sonuna kadar sınandığı bugünlerde, tüm vatandaşlarımıza birlik çağrısında bulunuyoruz. Bu saldırılara verilecek en iyi cevap, yılmadığımızı ve korkmadığımızı göstermektir. MÜSİAD olarak sağlam duruşumuzu koruyarak, tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Teröre diz çökmeyeceğiz. Tüm iş dünyasının ve vatandaşlarımızın da aynı şekilde davranacaklarına inancımız tam. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cesur polisimizin müdahalesi faciayı önledi. Şehit polisimize ve şehit olan adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."