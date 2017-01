İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, terör saldırısına ilişkin, "Şu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak değerlendirilmekte. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı." dedi.



Ayyıldız, Bayraklı'daki Adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adliye önünde görevli polis memurlarının bir aracı kontrol noktasında durdurmak istemesi üzerine çatışma çıktığını söyledi.



Çatışmaya giren teröristlerin kaçarken bombayı patlattığını anlatan Vali Ayyıldız, "Maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ve bir adliye memuru şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane, durumu ciddi olanlar var ama genelde tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz, hastalarımıza ve tedavi göreceklere de şifa diliyoruz. Emniyet güçlerimizin dikkati ve çabası sonucu çok az bir zaiyatla, maalesef içlerinde şehit olan kardeşlerimizin de çaba ve gayretleriyle, çok fazla zaiyat olmadan ama içimizi yakan şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.



"Bu teröristler ölü ele geçirilmiştir" diyen Vali Ayyıldız, "Yanlarında 2 Kalaşnikof tüfek, RPG-7 ve ona ait 8 fişek ile el bombaları tahmin ediyorum, 8 tane de onlardan var. Bu şekilde ele geçirilmiş. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması, alınan tedbirlerin, cefakar, fedakar ve şehit olmayı göze alarak görev yapan emniyet güçlerimiz çabaları sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.



"Kontrollü şekilde patlatıldı"



Terörün zararını en aza indirmek için topyekün seferberlikle hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ayyıldız, "Biraz önce bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu tahmin ediliyor. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahi de olsa bertaraf ettiler." bilgisini verdi.



Her türlü terör saldırısına karşı emniyet güçlerinin hazırlıklı olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Ele geçirilenler kim olabilir diye değerlendiğimizde, şu ana kadar ele geçirilen bilgiler PKK olarak değerlendirilmekte. Eylemi yapanların amacı doğrultusunda ve kimlik tespiti doğrultusunda böyle bir değerlendirme yapıldı." diye konuştu.



"Şehit olan polisin dikkati sayesinde"



Yaralı sayısının 6-7 civarında olduğunu söyleyen Ayyıldız, bölgede her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, bir polis memurunun dikkati sayesinde büyük bir olayın önlendiğini, bu polis memurunun da şehit olduğunu aktardı.



Ayyıldız, olayla bağlantılı 3'üncü kişinin olup olmadığı konusunda da incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.



Başsavcı Doğru şehit isimlerini açıkladı



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise polislerin müdahalesinin daha büyük bir olayı önlediğini vurguladı.



Terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada, bir başsavcı vekili ile 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini dile getiren Doğru, saldırıda şehit olan adliye mensubunun mübaşir değil katip olarak görev yapan Musa Can olduğunu, şehit polis memuru Fethi Sekin'in de 8-10 yıldır adliye önünde trafiği tanzim ettiğini ve adliye çalışanları tarafından çok sevildiğini söyledi.



Başsavcı Doğru, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne ilişkin soruları, "Şu anda onun için erken." diye yanıtladı.