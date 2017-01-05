İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısının olduğu bölgede şüpheli bir araç kontrollü şekilde patlatıldı.



Alınan bilgiye göre, terör saldırısının yaşandığı İzmir Adliyesi çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı kontrollü bir şekilde patlattı. Bölge demir bariyerlerle kapatılırken yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.



Polis ekipleri, adliyenin zemin katında şüpheli paket bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine binaya girerek arama başlattı.



Bu arada, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da olay yerine geldi.