İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısında, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit düştü.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istendiğini, bunun üzerine araçtan inen teröristlerin kaçtığını söyledi.



Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana geldiğini ifade eden Ayyıldız, çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiğini kaydetti.



Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Ayyıldız, "Bayraklı'daki patlama sonucu 1'i polis, 1'i adliye çalışanı 2 kişi şehit oldu." dedi.



Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Manas Bulvarı, Salhane ve dere kenarında tedbirler aldı, ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yapıldı.



Olay yeri yakınlarında toplanan vatandaşlar da Türk bayrağı açarak terörü lanetledi ve "idam isteriz" sloganı attı.