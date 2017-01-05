İzmir'deki terör saldırısının ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor.
Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.
Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si polis 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.
İzmir'deki Terör Saldırısı
İzmir'deki terör saldırısının ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor.
İzmir'deki terör saldırısının ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor.
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