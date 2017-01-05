İzmir'deki Terör Saldırısı

İzmir'deki terör saldırısının ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor.



Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.



Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.



Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si polis 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.