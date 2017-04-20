İzmir'deki Terör Operasyonu

İzmir'de halk oylamasına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan 9'u Suriye uyruklu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şubesi ekipleri ve Özel Harekat polislerinin katılımıyla 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 9'u Suriye uyruklu 19 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve hücum yeleği ile dijital malzemeler ele geçirilmişti.



16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilerin, Suriye'de çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensubu teröristlerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın aldıkları belirtilmişti.