DHKP-C'ye Üye Kazandıran Sözde İzmir Sorumlusu Tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Ege Bölgesi ve İzmir sorumlusu olan ve örgüte üye kazandırdığı tespit edilen Çiğdem Ş., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORDU

Alınan bilgiye göre, İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde örgüte üye kazandırmak için çalışan, Kınık'ta örgüt adına basın açıklamaları yapan ve korsan pankart açma eylemlerine katılan Çiğdem Ş'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Çiğdem Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2016'YA KADAR CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Çiğdem Ş. 2012'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde kılık değiştirerek başörtülü bir şekilde silahlı eylem yapmak üzereyken yakalanmış, 2016'ya kadar cezaevinde kalmıştı.