İzmir'deki Silahlı Kavganın Sanıklarına Müebbet Hapis Talebi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, 2'si firari 4 sanık için müebbet hapis cezası talep edildi.



Bostanlı sahilindeki eğlence mekanında 20 Kasım 2016'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, tutuklu sanıklar C.E, İ.K. ile firari sanıklar A.E. ve E.H'nin "kasten öldürme suçundan" müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.



Olayda hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İnal, Halil Kaya, Sinem Alptuğ ile mekan sahibi Günay Kılıç'ın otopsi sonuçlarının yer aldığı iddianamede, kavga esnasında kullanıldığı belirtilen farklı tabancalara ait 18 boş kovan, cesetlerin üzeri ve çevrede mermi çekirdekleri bulunduğu bilgisine yer verildi.



Ölen polis memuru Mustafa İnal ile yaralı S.S'nin üzerinde bulunan silahların olayda kullanılmadığına ilişkin uzman raporunun paylaşıldığı iddianamede, raporda, hayatını kaybeden bir maktulun cesedinde bulunan mermi çekirdeğinin henüz ele geçirilemeyen başka bir silahtan çıktığı vurgulandı.



Görgü tanıklarının ifadeleri ile kavga öncesi ve sonrasının kaydedildiği güvenlik kamera kayıtlarının da bulunduğu iddianamede, zanlılardan C.E'nin olayda kullanıldığı iddia edilen silahı teslim etmediği bildirildi.



"Niye bacak bacak üstüne atıyorsun"



Tanık ifadelerinin yer aldığı iddianamede, yaşamını yitiren Halil Kaya'nın arkadaşlarıyla otururken bir diğer masada tutuklu sanıklarından İ.K. ve C.E. ile ölen Mustafa İnal ile firari E.H, olayın tanığı diğer polis memuru S.S'nin oturduğu, bu sırada sahnede klarnetle şarkı söyleyen bir kişinin olduğu belirtildi.



İddianamede, tanık S.S'nin, ifadesinde, sahneye şarkı söylemek için çıkarken, Halil Kaya'nın mekandaki E.T'ye "Niye bacak bacak üstüne atıyorsun?" diyerek tokat attığını, E.T'nin de zanlılarından C.E'nin masasına yakın oturduğu bunun üzerine Kaya'nın C.E'nin bulunduğu masadakilere klarnet çalan şarkıcı O.D'nin boşalttığı sandalyeye oturduğu, bunun üzerine Kaya ile C.E. arasında bir şeyler konuşulduğu ve duyulamayan bu konuşmalar sonrası tartışma yaşandığı anlattı.



Maktullerden Halil Kaya'nın babası Ahmet Kaya'nın şikayetçi olarak verdiği ifadenin paylaşıldığı iddianamede, Ahmet Kaya'nın, oğlunun belirtildiği gibi "istek parça" meselesinden çıkan tartışma sonrası öldürüldüğüne inanmadığı, oğlunu öldürdüğü öne sürülen C.E'nin başka kişilerce de azmettirilmiş olabileceği, bu nedenle çok yönlü araştırma talebinin bulunduğu ifade edildi.



Olayın zanlılarından C.E'nin Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçmaya çalışırken yakalandığı vurgulanan iddianamede, firari zanlılar A.E. ve E.H. ile tutuklu bulunan C.E. ve İ.K'nin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.



Olay



Karşıyaka'daki bir barda 20 Kasım'da "istek şarkı" nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 4 kişiden Halil Kaya olay yeri, yaralanan bar sahibi Günay Kılıç ile Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal (33) hastanede yaşamını yitirmişti.