İzmir'deki Saldırının Detayları Ortaya Çıktı

MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'deki bombalı saldırı sonrası çıkan çatışmada ölü ele geçirilen PKK'lı iki teröristin 28 Aralık'ta İzmir'e geldikleri ve Bornova ilçesinden ev kiraladıkları belirlendi.



İzmir'de terör örgütü PKK mensuplarınca adliye önünde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, önemli bilgilere ulaştı.



AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir Adliyesi C kapısı yakınında ölü ele geçirilen PKK'lı iki teröristin üzerinden Gaziantep'te yaşayan iki kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.



Yapılan incelemede, Gaziantep'teki kişilerin teröristlerle herhangi bir bağlantısına rastlanmazken, teröristlerin PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirlendi.



Bornova'dan ev kiralamışlar



28 Aralık'ta İzmir'e gelerek Bornova ilçesinde bir ev kiralayan teröristler, 30 Aralık'ta yurt dışından gelen ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle buluşup iki araç satın aldı.



Araçların ödemesini yaparak ruhsatlarını da kendi adına alan kişi, aynı gün Türkiye'den ayrıldı.



Teröristlerin kiraladığı evde yapılan incelemede, akümülatör ve silikon tarzı malzemeler ele geçirildi.



Araçların şehir dışına çıkarılmadığını ve patlayıcının İzmir'de hazırlandığını değerlendiren güvenlik güçleri, amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan yaklaşık 150 kilogramlık patlayıcının etkisini artırmak için aracın bagajındaki LPG tankının yanına yerleştirildiğini belirledi.



İkinci araçta patlayıcıya rastlanmadı



Adliye binası yakınlarında park halindeyken kontrollü şekilde patlatılan 45 LV 414 plakalı otomobilde yapılan incelemede herhangi bir bomba düzeneğine rastlamayan güvenlik güçleri, teröristlerin, ikinci aracı saldırı sonrası kaçmak için kullanacakları ihtimali üzerinde duruyor.



Olayla ilgili gözaltında bulunan 18 şüpheliden İzmir'de yakalanan 9'unun, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle doğrudan bağlantılı oldukları ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.