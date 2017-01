İzmir'deki Saldırı İngiliz Basınında Büyük Yankı Buldu

İzmir'deki terör saldırısı İngiltere basınında büyük yankı uyandırdı. Haber sitelerinde bomba yüklü araçla yapılan saldırı flaş haber olarak duyurulurken tüm İngiliz gazeteleri de bu sabah habere ve gelişmelere büyük yer ayırdı. İngiliz The Telegraph gazetesi, dünya sayfasında patlama anını gösteren fotoğrafla birlikte yarım sayfa verdiği haberde İstanbul'da yeni yılı kana bulayan saldırganın aramaları hala sürerken, Türkiye'de ikinci bir patlama gerçekleştiğini yazdı. Gazete, İzmir'de bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini ifade ederek, iki terörist öldürülürken kaçan bir teröristin de arandığını duyurdu. Daily Mail gazetesi de haberi patlama anından fotoğraflar tam sayfa olarak okuyucularına duyurdu. Terör saldırısında kullanılan silahlar ve cephaneliğin fotoğraflarını tek tek altına isimlerine yazarak veren gazete, 'öldürücü cephanelikle kurgulanmış terör saldırısı' olarak ifade ettiği olayda Türk polisinin iki ağır silahlı teröristi etkisiz hale getirdiğini yazdı.

Olay yerinden görgü tanıklarının yaşadıklarına geniş yer veren gazete, İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük şehri ve İngiliz turistleri yoğun olarak gittiği bir turizm destinasyonu olduğuna da dikkati çekti. Independent gazetesi ise, ana sayfasında 'Türkiye'de PKK'nın gerçekleştirdiği sanılan, adliyede büyük patlama' başlığıyla haberi verdi. Gazete, bir adliye çalışanı ve polisin çıkan çatışmada, iki teröristin de patlama ve silahlı çatışmadan sonra öldürüldüğünü yazdı. İndependent son günlerde ard arda gelen saldırıların Türkiye'yi zor durumda bıraktığı ifade etti. The Times gazetesi de, 'Türkiye'de bombalı saldırıda dört kişi öldü' başlığını attı. Dünya sayfasında habere geniş yer ayıran The Times, Türkiye'nin batısında yer alan ülkenin üçüncü büyük şehri İzmir'de bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda, iki terörist öldürüldüğü ve üçüncü kişinin arandığını duyurdu. Terör saldırısının kurbanları arasında bir polis memuru ve bir güvenlik görevlisi bulunduğuna dikkati çeken gazete son bilgilere göre saldırıdan PKK terör örgütünün sorumlu olabileceğinin bildirildiğini yazdı. Daily Express gazetesi de, 'Türkiye'de bombalı saldırıda iki kişi öldürdü' başlığını attı. Habere dünya sayfasında geniş yer ayıran gazete, olay yerinden kullandığı fotoğrafla iki kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını yazdı. Teröristlerin yanlarında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG-7 ve bu silaha ait el bombaları ile ölü olarak ele geçirildiği yazan gazete, saldırıyla ilgili 36 kişinin de gözaltında olduğunu bildirdi. - Londra