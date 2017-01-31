İzmir'deki 'Reina Operasyonu'nda Yakalanan 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIİstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamıyla ilgili İzmir'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

İzmir'deki 'Reina Operasyonu'nda Yakalanan 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamıyla ilgili İzmir'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Böylece tutuklananların sayısı 21 oldu.

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