ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamıyla ilgili İzmir'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.
Böylece tutuklananların sayısı 21 oldu.
İzmir'deki 'Reina Operasyonu'nda Yakalanan 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIİstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamıyla ilgili İzmir'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI