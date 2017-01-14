İzmir'deki Rehine Krizi

İzmir'in Buca ilçesinde, eşini ve çocuğunu evde rehin alıp pompalı tüfekle pencereden rastgele ateş eden ve 13 saat sonra polise teslim olan M.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken eşi ve çocuğu da ifade için emniyete götürüldü. Psikoloji sorunları olduğu iddia edilen M.G.'nin daha önce de evinin balkonundan havaya rastgele kuru sıkı tabanca ile ateş ettiği ileri sürüldü.



Dün saat 19.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi 548/7 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki evinin penceresinden çıkan M.G., pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin uyarısına rağmen, M.G. ateş etmeye devam ederken evde eşini ve çocuğunu rehin aldı. Ara sıra evin içine girip tekrar pencereye çıkan M.G., ateş etmeye devam etti. Olay üzerine özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. M.G., apartman kapısının önünde duran özel harekat polislerini de hedef alarak pompalı tüfekle ateş etti. Polis ekipleri, olayın olduğu sokak ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların sokağa giriş çıkışını engelledi. Sokakta yaşayan vatandaşların evden çıkmaması için de uyarılar yapıldı.



Bir haftadır kuru sıkı tabanca ile ateş ediyormuş



Polis ekipleri, gece boyunca süren çabaların ardından M.G.'yi ikna ederken şahıs, saat 07.30 sıralarında, polise teslim oldu. M.G. polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. M.G.'nin eşi ve çocuğu da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Gece boyunca hareketli olan sokakta gün ışıyınca M.G.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kurşunların duvarlardaki izleri görüldü. Olayın yaşandığı apartmanın altındaki fırıncıda çalışan Berke Öksüzoğlu, "Bir haftadır balkondan kuru sıkı ile ateş ediyordu. Mahalleli şikayetçi oldu. Mahalleden bir kaç kişi bağırmaya başladı. O da pompalı ile yanıt verdi. Pompalı ile yukarıdan aşağı sıkınca polisler geldi. Rastgele ve polise hedef gözeterek ateş ediyordu. Sabaha karşı teslim oldu. Aile zararsızdı. Benim de müşterim olurdu. Nasıl bu hale geldi bilmiyoruz" dedi. - İZMİR